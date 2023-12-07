07 Aralık 2023, Perşembe
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AZERBAYCAN DEPREM SON DAKİKA! 7 Aralık 2023 Azerbaycan Bakü'de az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde?.
Azerbaycan, bugün sabah saatlerinde 5.6 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Depremin merkez üssü Hazar Denizi olarak belirlendi. 68 km derinlikte meydana gelen bu deprem, başkent Bakü dahil olmak üzere çeşitli bölgelerde hissedildi. İşte, 7 Aralık 2023 Azerbaycan depremi hakkında merak edilenler....