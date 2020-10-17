Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev A Haber'de konuştu: 20'den fazla ev yıkıldı

Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence ve Mingeçevir'e saldırdı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev A Haber'e telefonla katılarak konuyla ilgili detayları paylaştı. Hacıyev, "Gence'de siviller arasında yaralananlar var. Gence'de 20'den fazla ev, saldırı sonucu yıkıldı" dedi.