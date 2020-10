Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den A Haber'de flaş açıklamalar- ÖZEL RÖPORTAJ

Son dakika haberine göre Cephedeki son durumu ve bölgesel gelişmeleri A Haber'de Kerim Ulak'a değerlendiren Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Ermenistan ordusu ordumuz karşısında aciz. Bize mukavemet göstermeyen Ermenistan sivilleri vuruyor. Öcümüzü harp meydanında alacağız. SİHA'larla bir milyar dolarlık Ermeni silahı imha edildi." dedi. Cumhurbaşkanı Aliyev, "Erdoğan önderliğindeki Türkiye 20 yıl önceki Türkiye değil. Türkiye dünyada söz sahibi." dedi. Aliyev, "Paşinyan, Soros'un sözüyle hareket ediyor" diye konuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, cephedeki son durumu ve bölgesel gelişmeleri A Haber'de Kerim Ulak'a değerlendirdi. İşte Aliyev ile yapılan özel röportaj...

İşte Aliyev'in açıklamalarından öne çıkanlar:

ERMENİSTAN'IN TERTER'DE MEZARLIĞI HEDEF ALMASI

Savaş meydanında mağlubiyete uğrayan Ermenistan, sivilleri hedef aldı. Bunu biz 1. Karabağ savaşında da gördük, Hocalı Katliamı'nda da gördük. Savaş alanında gördük ki Azerbaycan ordusu karşısında acizdirler. İşgal altındaki topraklarda bize karşı dayanamıyorlar. Onlar yine sivilleri hedef aldılar. Namert saldırı karşısında insanlarımız helak oldu. Bu insanlığa karşı cinayettir. Bu namert saldırılar bizi yolumuzdan döndürmez. Ve biz ortak toprak bütünlüğümüzü korumaya devam edeceğiz.

BATI NEDEN SESSİZ? ÖCÜMÜZÜ HARP MEYDANINDA ALACAĞIZ

Maalesef siviller arasında can kaybı artışı devam ediyor, 47 oldu. 222 sivil yaralandı. 2 bine yakın ev, hasar gördü. Öcümüzü harp meydanında alacağız. Ben bunu demiştim biz bu insanların kısasını savaş meydanında alacağız. Biz hiçbir zaman sivillere karşı ateş açmadık, açmayacağız da. Gence saldırısı oldu Terte saldırısı oldu. Namert saldırılar devam ediyor. Onların asıl hedefi sivilleri öldürmek, Azerbaycan halkı arasında korku yaratmak, bizi durdurmak. Ancak görürler ki ne kadar mermi düşerse düşsün Azerbaycan vatandaşları topraklarında gururla yaşıyorlar. Onları birleştirilen tek bir düşünce var Karabağ'ın kurtarılması, Azerbaycan bayrağının bütün işgal topraklarında dalgalanması.

Neden Batı sessiz kalır biz bunu 1. Karabağ savaşında da gördük. Ermenistan bizi işgal etti ancak yaptırımlar Azerbaycan'a yaptırıldı. Batı medyasında öyle bir yansıtıldı ki sanki Azerbaycan işgal etti, Ermenistan ise bu tacizin kurbanıdır. Bunu bugün de görürüz ama daha az şekilde. Çünkü artık hakikatı gizlemek mümkün değil

ATEŞKES ERMENİSTAN'IN BİR TAKTİĞİ

Bu onların taktiğiydi. Ateşkesi isteyen Ermenistan oldu. Onlar gördü ki savaş meydanında işgal edilmiş toprakları koruyamıyorlar. O yüzden ateşkes için başvuruda bulundular. Biz de cesetlerin, esirlerin değiştirilmesi için ateşkes olabilir. Ancak gördük ki onlar bu ateşkesten istifa etmek istediler. Önce Gence'ye namert saldırı düzenlediler sonra da diğer şehirlere. Ve taktik olarak bu ateşkesi ihlal ettiler. Bu ateşkes onlara lazımdı çünkü özgüvenlerini toplayıp yeniden saldırı düzenlesinler. Çünkü bu ateşkesten sonra 3 kez Hadrut kasabasını işgal altına almaya çalıştılar. Ama 3 defa da mağlup oldular.

GÜRCİSTAN ÜZERİNDEN SİLAH GÖNDERİLİYOR

Rusya'dan kaçak yollarla alınmış füzeler Ermenistan'a gidiyor. Rusya'dan silahlar sivil uçaklarla gönderiliyor. Bunların bilgisini alıyoruz. Bu silahların gönderilmesi kabul edilebilir değil. Bunun için başvurduk ve bu katliam girişimlerinin durdurulmasını istedik.

AMACIMIZ TÜM KARABAĞ'I KURTARMAK

Azerbaycan bayrağını bütün işgal edilen yerlere dikeceğiz.

ERMENİSTAN AĞIR DARBE ALDI! KAYIPLARINI GİZLİYOR

Ermenistan ordusuna 2 milyar dolarlık hasar verildi. 600 asker öldüğünü açıkladılar ama bir kaç kat daha fazla.

Azad edilmiş toprakları hesaplamak o kadar da zor mesele değil. Dün yeni 6 köyün işgalden kurtarılmasını duyurdum. Her gün yeni arazileri kurtarıyoruz. Stratejik noktaları özgürleştiriyoruz.

Hadrut bizde. Hadrut'ta Azerbaycan bayrağı dalgalanmaktadır. Madagiz de bizde. Hesap ediyorum ki Azerbaycan halkı bunu dikkatle izliyor. O köylerin işgalden kurtarılması halkımız için tarihidir.

YENİ MÜJDELER NE ZAMAN GELECEK?

Bizim için tarihi bir gündür çünkü Azerbaycan 20. yüzyılda da ikinci defa bağımsızlığa yürüdü. Ve bağımsızlık dönemi bizim için acı geçti. Ermenistan'ın saldırı büyük krize sebep oldu. 18 Ekim tarihi bizim için çok önemli bir tarihtir. Ne zaman müjde verilecek bu belli değil. Önemli olan bizim müjde vermemiz.

İSTİKAMET HER TARAF! ŞUŞA'NIN ÖZEL BİR YERİ VAR

Çekilmeleri gerekiyor. Böyle giderlerse onların bütün silahlarını ima edeceğiz. İstikamet her bir noktadır. İşgal edilmiş toprakların her bir karışı bizim için kutsaldır ve her bir karışını alana kadar ordumuz durmayacak. Bunlar ya çekilecek ya da biz alacağız. O nedenle Şuşa'yı işgalden kurtarmazsak örneğin işimizi yarım yapmış oluruz.

KARABAĞ HAYDAR ALİYEV'İN VASİYETİ

Ben Haydar Aliyev'in izlediği siyasete bağlı kalacağım.

SİHA'LAR SAVAŞIN SEYRİNİ NASIL DEĞİŞTİRDİ?

Ermenistan işgal bölgelerinde çok güçlü istihkam noktaları örmüştü. İnsansız Hava Araçları ve SİHA'lar çok büyük bir fayda sağladı. Bunların keşfi ve riskini aza indirerek tespiti için elimizi çok güçlendirdi. Ve çok mutluyuz ki gardaş Türkiye'nin gelişmiş harp sanayisi ile bu SİHA'ları alabildik. Türkiye'den aldığımız SİHA'larla 1 milyar dolar değerinde Ermeni techizatını imha ettik.

PKK ERMENİSTAN'A NASIL DESTEK VERİYOR?

PKK'dan destek alıyorlar. Onlara dağda sürekli yer değiştirdikleri yerler yaptırılmış. Bugün öldürülen Ermeniler arasında paralı askerler de vardı.

MAKSATLI OLARAK ASKERİ DESTEK HABERLERİ YAPIYORLAR

Askeri destek isteme konusunda yalan kampanyalar yapılıyor. Bize Pakistan, Bosna Hersek ve en çok da hürmetli gardaşım Erdoğan ve Türk halkı en büyük desteği bize vermiştir. Ancak askeri bir desteğe lüzum yoktur. Bu konuda yapılan propagandalar uluslararası kamuoyunu galeyana getirmek amaçlıdır. Diyorlar ki "Ermenistan ile Türkiye vuruşuyor" ya da "Ermeni uçağını Türk F16'sı vurdu" bunların gerçeğinin ortaya çıkması uzun sürmüyor.

TÜRKİYE'SİZ ÇÖZÜM OLUR MU?

Türkiye'nin gücünü istemeyen ve rahatsız olanlar bu kampanyaları yapıyor. Ama Türkiye 20 yıl önceki Türkiye değil. Türkiye'yi çıkarlarını savunan, kimsenin bir şeyi dikte edemediği bölgede ce uluslararası camiada söz sahibi bir ülkedir. Türkiye'nin iştiraki olmadan bölgede herhangi bir mesele çözülemez. Türkiye defakto olarak Karabağ konusunda da masada zaten. Bugünkü Erdoğan Türkiyesi ile o eski Türkiye arasında çok fark var. Türkiyesiz bu mesele çözülmez.

MİNSK GRUBU SORUNU ÇÖZEBİLİR Mİ?

Fransa soruna yaklaşımında tarafsız olmalı.

RUSYA ASKERİ GÖZLEMCİ GÖNDERECEK Mİ?

Toraklar işgalden kurtarıldıktan sonra ancak olabilir.

KARABAĞ'IN DOĞAL KAYNAKLARI HEDEFTE

Ermenistan bu kaynakları çıkartıp yurt dışına gönderiyor.

PAŞİNYAN SOROS'UN SÖZÜYLE HAREKET EDİYOR

Paşinyan aslında her zaman Rusya'nın karşısında olmuştur.



CEPHEDE STATÜKOYU YIKTIK

30 yıl adım atılmayınca statükoyu savaş meydanında yıktık.

EN ÇOK ŞEHİTLERİMİZE ÜZÜLDÜM

Genç askerlerimizi toprakları uğruna şehit oluyor.

HALKIMIZIN İRADESİ SAĞLAM

Beni en çok mutlu eden şey Azerbaycan halkının iradesidir.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN BENİM GARDAŞIMDIR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan benim gardaşımdır. Ona karşı çok büyük haksızlıklar edildi. Hem yurt dışından hem yurt içinden. Elbette buna ben müdahale edemem. Ama ben buna içerliyorum. Onun gibi özünü Türkiye'ye veren, savunan milli meselede ülkesini her şeyin üzerinde tutan bir lider görmemişim. Onunla çok güçlü bağlarımız var. Hem cumhurbaşkanları olarak hem de insani olarak. Ben onu yakından tanıdığım için samimiyetle söylüyorum ki onun varlığı bütün Türk dünyası için önemli. Bugün Erdoğan olmasaydı, Türkiye'nin başı bugün büyük belada olabilirdi. Gardaşıma bundan sonra da başarılar dilemek istiyorum.

NELER OLMUŞTU?

Azerbaycan Ermenistan'ın aralıklarla sivil bölgelere gerçekleştirdiği saldırılara karşı operasyon başlatmış ve işgal altındaki Dağlık Karabağ'ı özgürleştirmek için harekatın düğmesine basıldığını duyurmuştu. Birçok köy ve noktanın Ermeni güçlerinden temizlendiği çatışmalarda Ermenistan askerlerinin kaçmasının ardından Ermeni Başbakan Paşinyan PKK'dan destek istemiş ve 300 PKK'lı terörist bölgeye gönderilmişti.

Ermenistan'ın saldırılarında bugüne kadar çok sayıda sivil şehit olurken yüzlercesi de yaralandı. Buna karşılık son dakika verilerine göre 230'dan fazla Ermeni asker de etkisiz hale getirildi.

Ermenistan son olarak ateşkes istemiş ve ateşkesin ilk gecesinde alçakça Gence şehrine saldırmış sivilleri şehit etmişti.