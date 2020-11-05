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Azerbaycan cephe hattında neler oluyor? Kerim Ulak A Haber canlı yayınında anlattı

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Giriş: 05.11.2020 18:06
Güncelleme:05.11.2020 19:00
Ermenistan'ın saldırısı sonrası Azerbaycan ordusu tarafında 27 Eylül'de başlatılan operasyonlar aralıksız sürüyor. A Haber Yurt Haberleri Müdürü Kerim Ulak cephe hattında yaşanan sıcak gelişmeleri canlı yayında aktardı. Peki operasyonlarda son durum ne? Ermenistan tarafından işgal altında tutulan Dağlık Karabağ'a ulaşmak için kaç hedef kaldı? Kritik öneme sahip Şuşa'da kontrol sağlandı mı? İşte tüm bu soruların yanıtı haberimizde...

Ermenistan'ın saldırısı sonrası Azerbaycan ordusu tarafında 27 Eylül'de başlatılan operasyonlar aralıksız sürüyor. A Haber Yurt Haberleri Müdürü Kerim Ulak cephe hattında yaşanan sıcak gelişmeleri canlı yayında aktardı. Peki operasyonlarda son durum ne? Ermenistan tarafından işgal altında tutulan Dağlık Karabağ'a ulaşmak için kaç hedef kaldı? Kritik öneme sahip Şuşa'da kontrol sağlandı mı? İşte tüm bu soruların yanıtı haberimizde...

AZERBAYCAN DAĞLIK KARABAĞ HEDEFİNE ÇOK YAKLAŞTI

Harekatta 40. gün geride bırakılırken 209 köy Ermenistan işgalinden kurtarıldı. Toplanda ise 830 nokta işgalden kurtarıldı. Dağılık Karabağ hedefine ulaşmak için ise geriye 621 nokta kaldı. Ermenistan ordusuna 40 günlük çatışma sürecinde 3 milyar dolarlık askeri teçhizatı zarara uğratıldı. Bu rakam Ermenistan'ın 6 yıllık savunma bütçesine denk geliyor.

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