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Az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı bina nedir? Riskli yapılar nasıl tespit ediliyor?

A Haber
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Giriş: 16.02.2023 11:46
Güneydoğu ve Doğu Anadolu'yu etkileyen deprem sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri hasar tespiti yapıyor. Ayrıntılar A Haber muhabiri Hande Bayraktar Adıyaman'dan aktardı.
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