Az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı bina nedir? Riskli yapılar nasıl tespit ediliyor?

Güneydoğu ve Doğu Anadolu'yu etkileyen deprem sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri hasar tespiti yapıyor. Ayrıntılar A Haber muhabiri Hande Bayraktar Adıyaman'dan aktardı.

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