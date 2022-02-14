Ayşenur Arslan’ın illegal dediği TMT kimlerden oluşuyordu? KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun’dan A Haber’e özel açıklamalar

A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında, Türk Mukavemet Teşkilatı’na ‘’illegal örgüt’’ diyen Ayşenur Arslan’ın skandal açıklamalarına değinildi. Program konuğu KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun'un açıklamaları şu şekilde:

Türk Mukavemet Teşkilatı şerefli bir teşkilattır. Kıbrıslı Türklerin özellikle milli mücadele yıllarında canını, malını, namusunu, geleceğini kurtarmak, müdafaa etmek için kurulmuş bir örgüttür. Babalarımızın, dedelerimizin kurmuş olduğu bir örgüttür ve örgütün bir mukavemet teşkilatından da çok öte de bir yapıdadır.

Çok kısa bir tarihsel kesit vermek isterim; 1 Nisan 1955 EOKA örgütünün kurulmasıyla İngilizlere yönelik saldırıların başlamasıyla birlikte, Türklere de çok büyük saldırılar başlattılar. Amaç adada Türkleri yok etmekti. Zaten Makarios'un ilerleyen yıllarda bir demeci vardır. Makarios diyor ki, ''Türk askeri gelse bile kurtaracak Türk bulamayacaklar adada.'' Bu ifade EOKA'nın da Rumların da gerçek niyetini ortaya koyuyordu.

O yıllarda önce 9 Eylül örgütü, lokal örgütler kurulmuş, daha sonra Volkan gibi örgütler kurulmuş ama 1950'li yılların sonunda Rum katliamlarının sistematik bir hal almasıyla birlikte TMT, anavatan Türkiye'nin devlet yöneticileriyle de istişare edilerek oluşturulmuş. TMT o günlerden 1974'e kadar yokluklar içerisinde hayatını, gençliğini bu göreve, kutsal davaya adayan insanların omuzlarında; Kıbrıs Türk halkına mevcut adadaki mevcut haklarını getirmiştir. Şunun altını çizerek belirtmek isterim; 1958'lerden 1974'e kadar olan kesitlerinin tamamında tarihin her köşesinde, adanın her kenarında bir kahramanlık destanı vardır.