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Ayşenur Arslan İstanbul Adliyesi'ne getirildi

DHA
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Giriş: 03.10.2023 13:48
Halk TV Sunucusu Ayşenur Arslan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınmak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.
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