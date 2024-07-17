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“Ayşe tatile çıksın” parolasının hikayesini parolanın kahramanı Ayşe Güneş Ayata anlattı

“Ayşe tatile çıksın” parolasının hikayesini parolanın kahramanı Ayşe Güneş Ayata anlattı

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.07.2024 16:09
Bundan 50 yıl önce, Kıbrıs Barış Harekatı'nda hafızalara kazınan "Ayşe tatile çıksın" parolasında adı geçen Ayşe Güneş Ayata, parolanın hikayesini anlattı. Ayşe Ayata "benim ismi sembol ama bu olayın kahramanları Turan Güneş, Bülent Ecevit ve Türk Silahlı Kuvvetleri" dedi.
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