“Ayşe tatile çıksın” parolasının hikayesini parolanın kahramanı Ayşe Güneş Ayata anlattı

Bundan 50 yıl önce, Kıbrıs Barış Harekatı'nda hafızalara kazınan "Ayşe tatile çıksın" parolasında adı geçen Ayşe Güneş Ayata, parolanın hikayesini anlattı. Ayşe Ayata "benim ismi sembol ama bu olayın kahramanları Turan Güneş, Bülent Ecevit ve Türk Silahlı Kuvvetleri" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN