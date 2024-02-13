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Aydoğdu inceleme sonrasında açıklamalarda bulundu!

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Giriş: 13.02.2024 19:07
Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninde meydana gelen toprak kayması sonrası Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu açıklamalarda bulundu. Aydoğdu “Şu anda Fırat Nehrine herhangi bir sızma söz konusu değil.”
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Hamza Aydoğdu açıklamalarda bulundu!
Hamza Aydoğdu açıklamalarda bulundu!
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