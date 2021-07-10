10 Temmuz 2021, Cumartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Ayasofya’yı ibadete açan kararın yıldönümü! Tarihi değiştiren imza
Bugün İstanbul’un fethinin sembolü Ayasofya'yı yeniden ibadete açan Danıştay kararının yıl dönümü. Danıştay 10. Dairesi'nin kararı ile Ayasofya'yı camiden müzeye dönüştüren 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararı iptal edilmişti. Gelişmeleri A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.