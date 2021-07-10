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Ayasofya’yı ibadete açan kararın yıldönümü! Tarihi değiştiren imza

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Giriş: 10.07.2021 13:42
Bugün İstanbul’un fethinin sembolü Ayasofya'yı yeniden ibadete açan Danıştay kararının yıl dönümü. Danıştay 10. Dairesi'nin kararı ile Ayasofya'yı camiden müzeye dönüştüren 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararı iptal edilmişti. Gelişmeleri A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.
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