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Ayasofya’da namaz Yunanistan’da matem! Ayasofya cami olarak ibadete açıldı Yunanistan karıştı

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Giriş: 24.07.2020 16:21
Güncelleme:24.07.2020 16:31
Son dakika haberi... Ayasofya Camii’nin açıldığı tarihi günü tüm dünya yakından takip ettiği gibi Yunanistan’dan da yas ilan etti. Bazı kentlerde kiliselerde çanlar matem şeklinde çalıyor. Yunanistan’da nasıl yankılandı? A Haber muhabiri Manolis Kostidis, Atina’dan canlı yayından detayları aktardı. Kostidis, kiliselerde bayrakların yarıya indirildiğini ve akşam saatlerinde protestolarla birlikte İstanbul'un fethinden önce de okunan bazı duaların okunacağını belirtti.

Ayasofya Camii'nin açıldığı tarihi günü tüm dünya yakından takip ettiği gibi Yunanistan'dan da yas ilan etti. Yunanistan'da nasıl yankılandı? A Haber muhabiri Manolis Kostidis, Atina'dan canlı yayından detayları aktardı.

İSTANBUL'UN FETHİNDEN ÖNCE DE OKUNAN DUALAR OKUNACAK

Kostidis, "Ayasofya'daki Cuma namazı Yunanistan'da tamamen farklı bir şekilde algılandı. Tepkiler çok büyük diyebiliriz. Bugün çoğu kilisede bayraklar yarıya indirildi. Protesto için matem çanları çalınıyor yani yas ilan edilmiş durumda kilise tarafından. Akşam saatlerinde de kiliselerde Meryem Ana'yı öven İstanbul'un fethinden önce de okunan bazı dualar okunacak. Bunların Ayasofya için okunacağı açıklandı. Muhtemelen akşam saatlerinde protesto gösterilerini yapılması beklenmekte." ifadelerini kullandı.

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