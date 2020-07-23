23 Temmuz 2020, Perşembe
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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Ayasofya Camii için özel para basıldığını açıkladı

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Ayasofya Camii için özel para basıldığını açıkladı

, için özel olarak bastırılan parayı duyurdu. Bakan Albayrak Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Darphanemiz tarafından basılan #AyasofyaCamii özel paramızla tarihe bir not daha düşüyoruz." ifadelerine yer verdi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.07.2020 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Ayasofya Camii için özel para basıldığını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, darphanede basılan 'Ayasofya Camii' özel parası ile tarihe bir not daha düştüklerini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, darphanede basılan 'Ayasofya Camii' özel parasının fotoğrafına yer verdi.

Albayrak paylaşımında ise "Darphanemiz tarafından basılan 'Ayasofya Camii' özel paramızla tarihe bir not daha düşüyoruz." ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayraktan Ayasofya Camii parası açıklaması HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN AYASOFYA CAMİİ PARASI AÇIKLAMASI

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