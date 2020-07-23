Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Ayasofya Camii için özel para basıldığını açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ayasofya Camii için özel olarak bastırılan parayı duyurdu. Bakan Albayrak Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Darphanemiz tarafından basılan #AyasofyaCamii özel paramızla tarihe bir not daha düşüyoruz." ifadelerine yer verdi.
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, darphanede basılan 'Ayasofya Camii' özel parası ile tarihe bir not daha düştüklerini belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, darphanede basılan 'Ayasofya Camii' özel parasının fotoğrafına yer verdi.
Albayrak paylaşımında ise "Darphanemiz tarafından basılan 'Ayasofya Camii' özel paramızla tarihe bir not daha düşüyoruz." ifadesini kullandı.