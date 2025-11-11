11 Kasım 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Avukat Yılmazer: “İBB dosyası boş değil 142 farklı eylemle dolu!”
Avukat Yılmazer: İBB dosyası boş değil 142 farklı eylemle dolu!

Avukat Yılmazer: “İBB dosyası boş değil 142 farklı eylemle dolu!”

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.11.2025 16:49
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik aylardır süren yolsuzluk ve suç örgütü soruşturmasında beklenen iddianame tamamlandı. Avukat Mehmet Yılmazer, A Haber canlı yayınında, kamuoyunda "içi boş" olduğu iddia edilen dosyanın aslında 142 farklı eylemle dolu olduğunu belirtti ve iddianame sonrası başlayacak hukuki süreci değerlendirdi. Soruşturma sürecinde yapılan "dosyanın içi boş" eleştirilerine atıfta bulunan Avukat Mehmet Yılmazer, iddianamenin içeriğinin bu iddiaları çürüttüğünü vurguladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Avukat Yılmazer: İBB dosyası boş değil 142 farklı eylemle dolu!
İBB dosyası boş değil 142 farklı eylemle dolu!
“İBB dosyası boş değil 142 farklı eylemle dolu!”
Ülke yönetmeyi şehir yöneterek öğretti
"Ülke yönetmeyi şehir yöneterek öğretti”
Anadolu, dünyada eşi benzeri görülmeyen bir şehircilik tecrübesine sahiptir
"Anadolu, dünyada eşi benzeri görülmeyen bir şehircilik tecrübesine sahiptir"
Metropollerimiz yeni bir fetret devri yaşıyor
"Metropollerimiz yeni bir fetret devri yaşıyor"
Başkan Erdoğan’dan düşen uçağa ilişkin açıklama
Başkan Erdoğan’dan düşen uçağa ilişkin açıklama
Soruşturma bitti, kovuşturma aşaması başlıyor
"Soruşturma bitti, kovuşturma aşaması başlıyor"
Askeri kargo uçağı neden düştü?
Askeri kargo uçağı neden düştü?
Rüşvetten ihaleye fesat suçlamalarına uzanan dev dosya!
Rüşvetten ihaleye fesat suçlamalarına uzanan dev dosya!
Askeri kargo uçağı Gürcistan’da düştü
Askeri kargo uçağı Gürcistan’da düştü
4 bin sayfalık iddianamede rüşvet havuzu ve yurt dışı kredi detayı
4 bin sayfalık iddianamede rüşvet havuzu ve yurt dışı kredi detayı
Başkan Erdoğan’dan dikkat çeken Yeşil Vatan vurgusu
Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken Yeşil Vatan vurgusu
İmamoğlu’na 2352 yıla kadar hapis talebi
İmamoğlu'na 2352 yıla kadar hapis talebi
Daha Fazla Video Göster