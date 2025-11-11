Avukat Yılmazer: “İBB dosyası boş değil 142 farklı eylemle dolu!”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik aylardır süren yolsuzluk ve suç örgütü soruşturmasında beklenen iddianame tamamlandı. Avukat Mehmet Yılmazer, A Haber canlı yayınında, kamuoyunda "içi boş" olduğu iddia edilen dosyanın aslında 142 farklı eylemle dolu olduğunu belirtti ve iddianame sonrası başlayacak hukuki süreci değerlendirdi. Soruşturma sürecinde yapılan "dosyanın içi boş" eleştirilerine atıfta bulunan Avukat Mehmet Yılmazer, iddianamenin içeriğinin bu iddiaları çürüttüğünü vurguladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN