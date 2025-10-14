14 Ekim 2025, Salı

Haberler Gündem Videoları Avukat Rezan Epözdemir soruşturması tamamlandı: 12 yıla kadar hapsi istendi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.10.2025 13:30
Rüşvet suçundan tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Rezan Epözdemir'in "rüşvet" suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapsi talep edildi.
