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Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu: Hukuken geçersiz bir kurultay

Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu: Hukuken geçersiz bir kurultay

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.04.2025 15:59
Tartışmalı şaibeli kurultayın ardından CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda, Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçildi. CHP'de kurultay şaibeleri ortadan kaldırır mı? Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu, A Haber canlı yayınında konuya ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Hacıbektaşoğlu, "Bence hukuken geçersiz bir kurultay." ifadelerini kullandı.
Hukuken geçersiz bir kurultay "HUKUKEN GEÇERSİZ BİR KURULTAY"

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Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu: Hukuken geçersiz bir kurultay
Hukuken geçersiz bir kurultay
"Hukuken geçersiz bir kurultay"
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