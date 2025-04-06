06 Nisan 2025, Pazar
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Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu: Hukuken geçersiz bir kurultay
Tartışmalı şaibeli kurultayın ardından CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda, Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçildi. CHP'de kurultay şaibeleri ortadan kaldırır mı? Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu, A Haber canlı yayınında konuya ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Hacıbektaşoğlu, "Bence hukuken geçersiz bir kurultay." ifadelerini kullandı.