CHP 21. Olağanüstü Kurultayı ile ilgili çarpıcı sözler! Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu: Hukuken geçersiz bir kurultay

"GENEL BAŞKANLIK STATÜSÜ DE SIFATI DA GEÇERSİZDİR"

Alınan bütün kararlara etki eder. Genel başkan seçimi yapılmıştır şaibeli kurultayda aslında genel başkan seçimi usulsüz olduğu için onun genel başkanlık statüsü ve sıfatı da geçersizdir. Onun sonra aldığı kararlar da geçersizdir. Parti meclisi de bu anlamda geçerli bir kurultay veya geçerli bir oylama üzerinden seçilmediği için o parti meclisinin aldığı kararlar da geçersizdir. Bunları söylediğimizde CHP'li dostlarımız bize çok kızıyorlar. Bu sadece bir hukuki değerlendirme.