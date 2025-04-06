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CHP 21. Olağanüstü Kurultayı ile ilgili çarpıcı sözler! Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu: Hukuken geçersiz bir kurultay

Tartışmalı şaibeli kurultayın ardından CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda, Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçildi. CHP'de kurultay şaibeleri ortadan kaldırır mı? Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu, A Haber canlı yayınında konuya ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Hacıbektaşoğlu, "Bence hukuken geçersiz bir kurultay." ifadelerini kullandı.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 06.04.2025 15:57 Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 16:00
CHP 21. Olağanüstü Kurultayı ile ilgili çarpıcı sözler! Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu: Hukuken geçersiz bir kurultay

Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağanüstü kurultay bugün Ankara'da yapıldı.

TEK ADAY ÖZGÜR ÖZEL YENİDEN SEÇİLDİ

Bir önceki kurultaya ilişkin açılan soruşturma sonrası kayyum ihtimalini ortadan kaldırmak için yapılan kurultayda tek aday olan Özgür Özel, 1171 oy alarak yeniden CHP'nin Genel Başkanı oldu.

CHP 21. Olağanüstü Kurultayı ile ilgili çarpıcı sözler! Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu: Hukuken geçersiz bir kurultay

CHP "ŞAİBELİ KURULTAY"I TEMİZE ÇEKEBİLECEK Mİ?

CHP'de kurultay şaibeleri ortadan kaldırır mı? Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu, A Haber'de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

CHP 21. Olağanüstü Kurultayı ile ilgili çarpıcı sözler! Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu: Hukuken geçersiz bir kurultay

"İMAMOĞLU ÜZERİNDEN BİR OKUMA VAR"

Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu: Özgür Özel bugün belki CHP'deki parti içi hiziplere karşı kendisini daha sağlama aldı. Bu doğru. Ancak CHP veya Özgür Özel'in bu 1.171 oyun Türkiye'deki 5 tane soruna nasıl çözüm olacağı, neyi çözebilecekleri ve bunun için altyapılarının ajandalarının neyle dolu olduğu, kimle hangi insan kaynağıyla hangi fikriyatla yapacağınızla ilgili bir şey yok bugün bakıyorsunuz kurultayda Ekrem İmamoğlu üzerinden yine bir okuma var.

"HUKUKEN GEÇERSİZ BİR KURULTAY"
CHP 21. Olağanüstü Kurultayı ile ilgili çarpıcı sözler! Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu: Hukuken geçersiz bir kurultay

"HUKUKEN GEÇERSİZ BİR KURULTAY"

CHP'yi ele geçirme diyorum ben buna. Bunu nasıl ele geçirdiğiniz nasıl bunu ayak oyunlarıyla yaptığınız önemli. Bakın şaibeli kurultayın üzerindeki şaibeyi kaldırma diyorlar buna. Şu an bu kurultayın hukuki geçerliliğini tartışırız bu çok teknik bir konu. Bence hukuken geçersiz bir kurultay şu an. Bir önceki kurultayda delegelerin maddi menfaat karşılığı iradelerini sakata uğratmış olmaları nedeniyle bizin mutlak butlan dediğimiz yani bir irade fesadı varsa o irade fesadı bütün her şeyi çürütür her şeye sirayet eder.

CHP 21. Olağanüstü Kurultayı ile ilgili çarpıcı sözler! Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu: Hukuken geçersiz bir kurultay

"GENEL BAŞKANLIK STATÜSÜ DE SIFATI DA GEÇERSİZDİR"

Alınan bütün kararlara etki eder. Genel başkan seçimi yapılmıştır şaibeli kurultayda aslında genel başkan seçimi usulsüz olduğu için onun genel başkanlık statüsü ve sıfatı da geçersizdir. Onun sonra aldığı kararlar da geçersizdir. Parti meclisi de bu anlamda geçerli bir kurultay veya geçerli bir oylama üzerinden seçilmediği için o parti meclisinin aldığı kararlar da geçersizdir. Bunları söylediğimizde CHP'li dostlarımız bize çok kızıyorlar. Bu sadece bir hukuki değerlendirme.

CHP 21. Olağanüstü Kurultayı ile ilgili çarpıcı sözler! Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu: Hukuken geçersiz bir kurultay

"KURULTAY DEMEK ÇOK GÜÇ"

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu: Her 1,5 yılda bir kurultay yapan bir partiden söz ediyoruz. Bu partinin Türkiye'deki siyaseti okuma, kendi iç dengelerini oluşturma ve seçmene umut verme konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşadığını ve gel-gitler gösteriyor bugün de ondan farklı bir kurultayda değiliz aslında. Buna bir kurultay demek de çok güç. Sayın Özgür Özel'in konuşmasını dikkatle takip ettim Meclis'teki grup konuşması tadında ve ayarındaydı.

CHP 21. Olağanüstü Kurultayı ile ilgili çarpıcı sözler! Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu: Hukuken geçersiz bir kurultay

"KAÇIŞ RAMPASINA GEÇİŞ"

Bugünkü kurultayı ben CHP'nin kaçış rampasına geçişi olarak görüyorum. İç hesaplaşmanın gerçek manada bitmediğini fakat onlara göre siyasal dış tehdit nedeniyle mecburi bir birliktelikle bir bütünlük görüntüsü verme ihtiyacının ağır bastığını gösteriyor.

CHP 21. Olağanüstü Kurultayı ile ilgili çarpıcı sözler! Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu: Hukuken geçersiz bir kurultay

CHP "ŞAİBELİ KURULTAY"I TEMİZE ÇEKEBİLECEK Mİ?
CHP 21. Olağanüstü Kurultayı ile ilgili çarpıcı sözler! Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu: Hukuken geçersiz bir kurultay

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