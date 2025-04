CHP 21. Olağanüstü Kurultayı ile ilgili çarpıcı sözler! Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu: Hukuken geçersiz bir kurultay

"HUKUKEN GEÇERSİZ BİR KURULTAY"

CHP'yi ele geçirme diyorum ben buna. Bunu nasıl ele geçirdiğiniz nasıl bunu ayak oyunlarıyla yaptığınız önemli. Bakın şaibeli kurultayın üzerindeki şaibeyi kaldırma diyorlar buna. Şu an bu kurultayın hukuki geçerliliğini tartışırız bu çok teknik bir konu. Bence hukuken geçersiz bir kurultay şu an. Bir önceki kurultayda delegelerin maddi menfaat karşılığı iradelerini sakata uğratmış olmaları nedeniyle bizin mutlak butlan dediğimiz yani bir irade fesadı varsa o irade fesadı bütün her şeyi çürütür her şeye sirayet eder.