Avrupa’da siyasi ve ekonomik kriz! Doğalgaz krizi derinleşiyor

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa ülkeleri ile Rusya arasında gerilim arttı. Son olarak Rusya'nın Avrupa'ya gaz akışını kesmesinin ardından Fransa ve Almanya'da büyük kaos yaşanıyor. İngiliz basınında, Almanya'da mevcut iktidarın yakında istifa etmek zorunda kalabileceği belirtilirken Fransa'da gereksiz sokak lambalarını karartma kararı alındı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN