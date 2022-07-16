16 Temmuz 2022, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Avrupa’da siyasi ve ekonomik kriz! Doğalgaz krizi derinleşiyor
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa ülkeleri ile Rusya arasında gerilim arttı. Son olarak Rusya'nın Avrupa'ya gaz akışını kesmesinin ardından Fransa ve Almanya'da büyük kaos yaşanıyor. İngiliz basınında, Almanya'da mevcut iktidarın yakında istifa etmek zorunda kalabileceği belirtilirken Fransa'da gereksiz sokak lambalarını karartma kararı alındı.