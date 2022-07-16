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Avrupa’da siyasi ve ekonomik kriz! Doğalgaz krizi derinleşiyor

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Giriş: 16.07.2022 16:53
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa ülkeleri ile Rusya arasında gerilim arttı. Son olarak Rusya'nın Avrupa'ya gaz akışını kesmesinin ardından Fransa ve Almanya'da büyük kaos yaşanıyor. İngiliz basınında, Almanya'da mevcut iktidarın yakında istifa etmek zorunda kalabileceği belirtilirken Fransa'da gereksiz sokak lambalarını karartma kararı alındı.
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Avrupa’da siyasi ve ekonomik kriz!
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