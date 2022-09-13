13 Eylül 2022, Salı
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Avrupa enerjisiz kaldı! Türkiye'de depolar yüzde 100 doldu
Avrupa kışı soğukta geçirmeye hazırlanırken Türkiye yatırımların meyvelerini topluyor. Depoloma, LNG terminalleri, 5 boru hattı ve keşfedilen Karadeniz gazı ile Türkiye bu kışı da sorunsuz geçirecek. Türkiye; Azerbaycan, İran ve Rusya'dan 5 farklı boru hattıyla doğalgaz ithal ediyor. Türkiye'ye Rusya'da Mavi Akım ve Türk Akım, Azerbaycan'dan Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz Boru Hattı ve TANAP, İran'dan ise Doğu Anadolu Doğalgaz Ana İletim Hattı ile doğalgaz taşınıyor.
DOĞALGAZ'DA 4'LÜ STRATEJİ! ENERJİYİ PARASI OLAN DEĞİL ALT YAPISI OLAN ALIYOR
1) 3 ÜLKEDEN 5 BORU HATTIYLA DOĞALGAZ GELİYOR
- İRAN, AZERBAYCAN VE RUSYA'DAN GAZ GELİYOR
2) ERTUĞRUL GAZİ VE SAROS İLE LNG'DE SORUN ÇÖZÜLDÜ
- YÜZER GAZLAŞTIRMA ÜNİTESİ ÇALIŞIYOR
3) TUZ GÖLÜ VE SİLİVRİ TESİSLERİYLE KAPASİTE ARTIRILIYOR
- 5,6 MİLYAR METREKÜP DOĞAL GAZ İLE DOLULUK YÜZDE 100
4) KARADENİZ GAZI 2023'TE TÜM HANELERE ULAŞACAK
- TÜRKİYE KENDİ GAZINI KULLANACAK