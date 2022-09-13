Avrupa enerjisiz kaldı! Türkiye'de depolar yüzde 100 doldu

Avrupa kışı soğukta geçirmeye hazırlanırken Türkiye yatırımların meyvelerini topluyor. Depoloma, LNG terminalleri, 5 boru hattı ve keşfedilen Karadeniz gazı ile Türkiye bu kışı da sorunsuz geçirecek. Türkiye; Azerbaycan, İran ve Rusya'dan 5 farklı boru hattıyla doğalgaz ithal ediyor. Türkiye'ye Rusya'da Mavi Akım ve Türk Akım, Azerbaycan'dan Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz Boru Hattı ve TANAP, İran'dan ise Doğu Anadolu Doğalgaz Ana İletim Hattı ile doğalgaz taşınıyor.

DOĞALGAZ'DA 4'LÜ STRATEJİ! ENERJİYİ PARASI OLAN DEĞİL ALT YAPISI OLAN ALIYOR

1) 3 ÜLKEDEN 5 BORU HATTIYLA DOĞALGAZ GELİYOR

- İRAN, AZERBAYCAN VE RUSYA'DAN GAZ GELİYOR

2) ERTUĞRUL GAZİ VE SAROS İLE LNG'DE SORUN ÇÖZÜLDÜ

- YÜZER GAZLAŞTIRMA ÜNİTESİ ÇALIŞIYOR

3) TUZ GÖLÜ VE SİLİVRİ TESİSLERİYLE KAPASİTE ARTIRILIYOR

- 5,6 MİLYAR METREKÜP DOĞAL GAZ İLE DOLULUK YÜZDE 100

4) KARADENİZ GAZI 2023'TE TÜM HANELERE ULAŞACAK

- TÜRKİYE KENDİ GAZINI KULLANACAK