20 Temmuz 2022, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Avrupa enerjisini arıyor! Kriz sonrası kim nerede, ne yapıyor?
Rusya-Ukrayna savaşının ardından enerji krizinin ortasına düşen ardından Rusya’nın doğalgaz vanalarını kapatmasıyla krize giren Avrupa yeni enerji kaynaklarına yöneldi. Peki hangi ülke ne yapıyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.