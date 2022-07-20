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Avrupa enerjisini arıyor! Kriz sonrası kim nerede, ne yapıyor?

A Haber
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Giriş: 20.07.2022 11:36
Rusya-Ukrayna savaşının ardından enerji krizinin ortasına düşen ardından Rusya’nın doğalgaz vanalarını kapatmasıyla krize giren Avrupa yeni enerji kaynaklarına yöneldi. Peki hangi ülke ne yapıyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
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