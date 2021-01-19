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Rusya'dan ikinci aşı müjdesi! EpiVacCorona aşısının etkinlik oranı açıklandı

Son dakika haberleri... , korona virüse karşı aşısından sonra geliştirilen '' adlı ikinci Covid-19 aşısının etkinlik oranını yüzde 100 olarak açıkladı.

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 19.01.2021
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Rusya'dan ikinci aşı müjdesi! EpiVacCorona aşısının etkinlik oranı açıklandı

Devlet Başkanı 'in klinik çalışmalarının sürdüğünü duyurduğu '' adlı ikinci korona virüs aşısı ile ilgili 1. ve 2. klinik testlerin sonuçları yayınlandı.

(Rospotrebnadzor) Basın Servisi, Viroloji ve Biyoteknoloji Devlet Araştırma Merkezi (Vektör) tarafından geliştirilen 'EpiVacCorona' aşısının ilk ve ikinci klinik testlerin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Yapılan açıklamada, "Deneylerin 1. ve 2. aşamalarının sonuçlarına göre EpiVacCorona aşısının immünolojik etkinliği yüzde 100'dür" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Rusya'da korona virüse karşı geliştirilen ilk aşı olan 'nin etkinlik oranı yüzde 92 olarak açıklanmıştı.

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