Rusya'dan ikinci aşı müjdesi! EpiVacCorona aşısının etkinlik oranı açıklandı

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Basın Servisi, Viroloji ve Biyoteknoloji Devlet Araştırma Merkezi (Vektör) tarafından geliştirilen 'EpiVacCorona' aşısının ilk ve ikinci klinik testlerin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.