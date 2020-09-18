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ATV Haber Gülay Uygun'un şüpheli intiharının perde arkasını araştırdı!

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Giriş: 18.09.2020 21:54
Aleyna Çakır’ın ölümü ardından başlatılan araştırmada tüm dikkatler Ümit Can’a çevrilmişti. Ümit Can’ın annesi Gülay Uygun hakkında da ‘yurtta kalan genç kızları gece hayatına yönlendirdiği’ iddiası üzerine soruşturma başlatmıştı. Gülay Uygun, dün gece şüpheli intihar ile hayatını kaybetti. ATV Haber, Gülay Uygun’un ölümünün perde arkasını araştırdı.
ATV Haber Gülay Uygun'un şüpheli intiharının perde arkasını araştırdı!
ATV Haber Gülay Uygun'un şüpheli intiharının perde arkasını araştırdı!
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