03 Ağustos 2024, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Atlı Köşk’ün hissesi satıldı! Sevilay Sabancı hissesini 200 milyona sattı
Sabancı Holding'in mirasına açtığı davayla ortak olan İhsan Sabancı'nın kızı Sevilay Sabancı Çınar aileye ait Emirgan'daki Atlı Köşk'ün payına düşen hissesini icra yoluyla sattı. Hisseyi 200 milyon lira teklif vererek satın alan kişi ise Sevilay Sabancı Çınar'ın eski avukatı Haldun Hulki Gürcan oldu.