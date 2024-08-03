Atlı Köşk’ün hissesi satıldı! Sevilay Sabancı hissesini 200 milyona sattı

Sabancı Holding'in mirasına açtığı davayla ortak olan İhsan Sabancı'nın kızı Sevilay Sabancı Çınar aileye ait Emirgan'daki Atlı Köşk'ün payına düşen hissesini icra yoluyla sattı. Hisseyi 200 milyon lira teklif vererek satın alan kişi ise Sevilay Sabancı Çınar'ın eski avukatı Haldun Hulki Gürcan oldu.

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