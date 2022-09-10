10 Eylül 2022, Cumartesi
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Atina'nın Ege oyununu A Haber'de anlattı: Ulan Yunan'dan kim korkar salak! Daha dün 9 Eylül'dü!
Yunanistan'a ait sahil güvenlik botları, uluslararası sularda seyreden Türk ticaret gemisine ortada hiçbir sebep yokken ateş açtı. Türkiye'nin sahil güvenlik botlarıyla derhal karşılık vermesi sonrası Yunan kuvvetleri hızla geri kaçtı. Gelişmelere ilişkin A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, oldukça sert ifadeler kullandı. Yunanistan'ın Türkiye'yi kışkırtarak çatışma çıkarmak istediğini söyleyen Caşın, "Ege'de bir Yunan korkusu salmak istiyorlar. Ulan Yunan'dan kim korkar salak! Daha dün 9 Eylül'dü!" diye konuştu. Caşın, Türkiye'nin uluslararası hukuka göre misilleme haklarını da anlattı. İşte detaylar...