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Atina'nın Batı Trakya Türklerine baskısı! Dışişleri: Türklerin dini liderini seçme hakkına saygılı olunmalı

A Haber
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Giriş: 06.09.2022 09:45
Yunanistan bir taraftan da Batı Trakya Türk azınlığına baskılarını sürdürüyor. Dışişleri Bakanlığı, Türklerin kendi dini liderlerini seçme hakkına Atina'nın saygı göstermesi ve bu bağlamdaki baskılarını sonlandırması çağrısı yaptı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.
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