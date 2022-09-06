Atina'nın Batı Trakya Türklerine baskısı! Dışişleri: Türklerin dini liderini seçme hakkına saygılı olunmalı

Yunanistan bir taraftan da Batı Trakya Türk azınlığına baskılarını sürdürüyor. Dışişleri Bakanlığı, Türklerin kendi dini liderlerini seçme hakkına Atina'nın saygı göstermesi ve bu bağlamdaki baskılarını sonlandırması çağrısı yaptı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.

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