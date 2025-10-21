21 Ekim 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Ateşkes yine ihlal edildi! A Haber’de çarpıcı yorum: İsrail işi yokuşa sürüyor
Ateşkes yine ihlal edildi! A Haber’de çarpıcı yorum: İsrail işi yokuşa sürüyor

Ateşkes yine ihlal edildi! A Haber’de çarpıcı yorum: İsrail işi yokuşa sürüyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.10.2025 01:38
Katil İsrail ile Hamas arasında yapılan ateşkes sonrasında Gazze’ye insani yardım için sınır kapıları açıldı. Bölgeye yönelik normalleşme ve yeniden inşa süreci konuşulurken Siyonist ordu yeniden Gazze’yi vurmaya başladı. Konuya ilişkin canlı yayına bağlanarak açıklama yapan A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, önemli bilgiler paylaştı. Kurşun, atılan imzadan bugüne kadar İsrail’in yaklaşık 80 kere ateşkesi ihlal ettiğini belirterek, Refah Sınır Kapısının da yeniden kapatıldığını söyledi.
Ateşkes yine ihlal edildi! A Haber’de çarpıcı yorum: İsrail işi yokuşa sürüyor
Ateşkes yine ihlal edildi! A Haber’de çarpıcı yorum: İsrail işi yokuşa sürüyor
Ateşkes yine ihlal edildi! A Haber’de çarpıcı yorum: İsrail işi yokuşa sürüyor
Sandığı belirleyen dış politika değil iç sorunlar oldu
"Sandığı belirleyen dış politika değil iç sorunlar oldu"
Başkan Erdoğan’dan Körfez çıkarması!
Başkan Erdoğan'dan Körfez çıkarması!
İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 80’lere ulaştı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'lere ulaştı
CHP’li belediyenin skandal kararı pazarcıyı isyan ettirdi
CHP’li belediyenin skandal kararı pazarcıyı isyan ettirdi
Aziz İhsan Aktaş iddianamesi tamamlandı!
Aziz İhsan Aktaş iddianamesi tamamlandı!
KKTC seçimi Rum kesimi ve Atina’da nasıl yankılandı?
KKTC seçimi Rum kesimi ve Atina'da nasıl yankılandı?
Can Holding’te ikinci dalga! Şüpheliler adliyede
Can Holding'te ikinci dalga! Şüpheliler adliyede
Katil İsrail Gazze’de 130 noktayı vurdu
Katil İsrail Gazze’de 130 noktayı vurdu
Barışın lideri Başkan Erdoğan! Adresi Türkiye
Barışın lideri Başkan Erdoğan! Adresi Türkiye
CHP’de hangi senaryolar masada?
CHP'de hangi senaryolar masada?
10 milyon kişinin 100 milyarlık GSS borcu silinecek
10 milyon kişinin 100 milyarlık GSS borcu silinecek
Daha Fazla Video Göster