Ateşkes yine ihlal edildi! A Haber’de çarpıcı yorum: İsrail işi yokuşa sürüyor

Katil İsrail ile Hamas arasında yapılan ateşkes sonrasında Gazze’ye insani yardım için sınır kapıları açıldı. Bölgeye yönelik normalleşme ve yeniden inşa süreci konuşulurken Siyonist ordu yeniden Gazze’yi vurmaya başladı. Konuya ilişkin canlı yayına bağlanarak açıklama yapan A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, önemli bilgiler paylaştı. Kurşun, atılan imzadan bugüne kadar İsrail’in yaklaşık 80 kere ateşkesi ihlal ettiğini belirterek, Refah Sınır Kapısının da yeniden kapatıldığını söyledi.