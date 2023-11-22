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Ateşkes kararında Türkiye’nin etkisi! Başkan Erdoğan’ın çağrısı 7 saat sonra karşılık buldu

A Haber
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Giriş: 22.11.2023 11:11
İsrail ile Hamas arasında yapılan esir takası anlaşması ve geçici ateşkes dünya gündemine ilk sıradan girdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan anlaşmadan 7 saat önce çağrı yapmış esirler ve ateşkes için çalıştıklarının altını çizmişti. Başkan Erdoğan’ın çağrısı 7 saat sonra karşılık buldu. Katar arabulucu oldu ve Katil İsrail Hamas ile masaya oturma zorunda kaldı. Peki anlaşma bize neyi gösteriyor? Ateşkes kararından Türkiye’nin etkisi var mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Murat Özer değerlendirdi.
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