Atama kararları Resmi Gazete’de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleştirilen atama ve görevden almalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Prof. Dr. Ömer Çınar AYM üyesi seçilirken, Hazine ve Maliye Bakanlığında vergi müfettişliklerine ve vergi başmüfettişliklerine 7'şer vergi müfettişi atandı.

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