ATAK, Gökbey ve T70 aynı anda gökyüzünde…

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TUSAŞ'ta tören alanında İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor... Başkan Erdoğan, Milli Muharip Uçağı'nın adını Yahya Kemal'in dizeleriyle açıkladı. MMU'nun adı KAAN oldu. Başkan Erdoğan, MMU'nun isim babasının MHP lideri Devlet Bahçeli olduğunu açıkladı. Başkan Erdoğan, KAAN ile 5. nesil savaş uçağı üretebilen dünyadaki 5 ülkeden biri olduğumuzu açıkladı.