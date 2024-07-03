Astana'da kritik zirve | Başkan Erdoğan ve Putin görüşmesi başladı! Dikkat çeken Akkuyu mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısına katılmak üzere Astana'ya geldi. Erdoğan'ın burada Rusya lideri Vladimir Putin ile bugün saat 15.00'da görüşeceği öğrenilirken, görüşmede Suriye konusunun da masaya yatırılacağı bildirildi. Merakla beklenen görüşme öncesi iki lider önemli mesajlar verdi. Putin burada yaptığı açıklamada "Türkiye ile yıllık ticaret hacmimiz 55 milyar dolar" dedi. Başkan Erdoğan ise mevkidaşı Putin'e "Sizleri en yakın zamanda ülkemde misafir etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

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