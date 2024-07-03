03 Temmuz 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Astana'da kritik zirve | Başkan Erdoğan ve Putin görüşmesi başladı! Dikkat çeken Akkuyu mesajı

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.07.2024 15:16
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısına katılmak üzere Astana'ya geldi. Erdoğan'ın burada Rusya lideri Vladimir Putin ile bugün saat 15.00'da görüşeceği öğrenilirken, görüşmede Suriye konusunun da masaya yatırılacağı bildirildi. Merakla beklenen görüşme öncesi iki lider önemli mesajlar verdi. Putin burada yaptığı açıklamada "Türkiye ile yıllık ticaret hacmimiz 55 milyar dolar" dedi. Başkan Erdoğan ise mevkidaşı Putin'e "Sizleri en yakın zamanda ülkemde misafir etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dikkat çeken Akkuyu mesajı
Dikkat çeken Akkuyu mesajı
Türkiye’de doğurganlık hızı en düşük seviyede!
Türkiye’de doğurganlık hızı en düşük seviyede!
AK Parti’den Alman bakana tepki
AK Parti'den Alman bakana tepki
Devlet Bahçeli’den sert tepki
Devlet Bahçeli’den sert tepki
6 PKK’lı daha etkisiz hale getirildi!
6 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi!
Başkan Erdoğan, Putin ile 15’te görüşecek
Başkan Erdoğan, Putin ile 15'te görüşecek
PKK’lı teröristler şimdi de...
PKK’lı teröristler şimdi de...
Haydarpaşa Garı ne zaman açılacak?
Haydarpaşa Garı ne zaman açılacak?
Hedef Türk ekonomisi ve siyaset mi?
Hedef Türk ekonomisi ve siyaset mi?
İsrail Lübnan’a ne zaman saldıracak?
İsrail Lübnan'a ne zaman saldıracak?
Engellilere ÖTV muafiyeti kaldırılacak mı?
Engellilere ÖTV muafiyeti kaldırılacak mı?
Başkan Erdoğan, Putin ile 19’da görüşecek
Başkan Erdoğan, Putin ile 19'da görüşecek
Daha Fazla Video Göster