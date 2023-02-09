09 Şubat 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Asrın felaketinde mucizeler peş peşe: 89 saat sonra sağ kurtuldu

Asrın felaketinde mucizeler peş peşe: 89 saat sonra sağ kurtuldu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.02.2023 21:22
23 yaşındaki Yiğit Akar isimli genç de Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki enkazdan 89 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.
89 saat sonra sağ kurtuldu
89 saat sonra sağ kurtuldu
Asrın felaketinde mucizeler peş peşe
Asrın felaketinde mucizeler peş peşe
Başkan Erdoğan’dan hastaneye ziyaret
Başkan Erdoğan'dan hastaneye ziyaret
Başkan Erdoğan’dan çadırkente ziyaret
Başkan Erdoğan'dan çadırkente ziyaret
Hiçbir vatandaşımız konutsuz kalmayacak
"Hiçbir vatandaşımız konutsuz kalmayacak"
Deprem felaketinde 85 saat sonra yeni mucizeler!
Deprem felaketinde 85 saat sonra yeni mucizeler!
Başkan Erdoğan Osmaniye’de!
Başkan Erdoğan Osmaniye'de!
Enkazdan çıkıp yardıma koştu! PÖH sahada
Enkazdan çıkıp yardıma koştu! PÖH sahada
Başkan Erdoğan, çadır kentti ziyaret etti
Başkan Erdoğan, çadır kentti ziyaret etti
İşte dünyanın konuştuğu fay kırığı
İşte dünyanın konuştuğu fay kırığı
Başkan Erdoğan deprem bölgesinde!
Başkan Erdoğan deprem bölgesinde!
7,6 depremden yeni görüntü!
7,6 depremden yeni görüntü!
Daha Fazla Video Göster