Aslı Baykal’dan “yolsuzluk” tepkisi: CHP’deki yapı devleti hedef almaya başladı

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, Özgür Özel'i sert sözlerle hedef aldı. CHP genel başkanının sokak ve boykot çağrılarını değerlendiren Baykal, "yapılan yıkıcı sokak eylemlerini büyütemediler. Yabancı ülkeler yolsuzluklara bulaşmış bir yapı ile muhatap olmadı" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN