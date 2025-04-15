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Aslı Baykal’dan yolsuzluk tepkisi: CHP’deki yapı devleti hedef almaya başladı

Aslı Baykal’dan “yolsuzluk” tepkisi: CHP’deki yapı devleti hedef almaya başladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.04.2025 09:11
CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, Özgür Özel'i sert sözlerle hedef aldı. CHP genel başkanının sokak ve boykot çağrılarını değerlendiren Baykal, "yapılan yıkıcı sokak eylemlerini büyütemediler. Yabancı ülkeler yolsuzluklara bulaşmış bir yapı ile muhatap olmadı" dedi.
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Aslı Baykal’dan yolsuzluk tepkisi: CHP’deki yapı devleti hedef almaya başladı
Aslı Baykal’dan yolsuzluk tepkisi
Aslı Baykal’dan “yolsuzluk” tepkisi
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