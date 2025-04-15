15 Nisan 2025, Salı
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Aslı Baykal’dan “yolsuzluk” tepkisi: CHP’deki yapı devleti hedef almaya başladı
CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, Özgür Özel'i sert sözlerle hedef aldı. CHP genel başkanının sokak ve boykot çağrılarını değerlendiren Baykal, "yapılan yıkıcı sokak eylemlerini büyütemediler. Yabancı ülkeler yolsuzluklara bulaşmış bir yapı ile muhatap olmadı" dedi.