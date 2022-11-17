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Aslı Baykal neden CHP’ye “hesaplaşacağız” dedi? Mehmet Sevigen: Suça ortak olmak istemedi

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Giriş: 17.11.2022 23:12
23. dönem CHP Milletvekili, CHP’nin Eski Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen, A Haber’de yayınlanan Arka Plan programında Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal’ın “Bu yola çıktığım zaman, babama komplo kuran gayrımilli odağın karşıma çıkacağını biliyordum. Görüyorum ki çok aceleciler. Onlarla elbette hesaplaşacağız.” sözlerini yorumladı. Mehmet Sevigen, "Ülkesine sahip çıkanlar CHP’den uzaklaştırılıyorlar. Aslı Hanım da buna dayanamadı ve istifasını açıkladı.” dedi. Aslı Baykal’ın “Milli saftayım” açıklamaları ne anlama geliyor? AK Parti’ye mi geçecek? sorusuna ise Sevigen, “AK Parti’ye geçme durumu yok. Böyle bir şey yok. Aslı Hanımın hiçbir partiye karşı angajmanı yoktur. Ben şu partiye gideceğim, şurada görev yağacağım diye…” şeklinde konuştu.
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