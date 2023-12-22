Asgari ücrette 3. Toplantı ne zaman? Asgari ücret ne kadar olacak?

Milyonların beklediği asgari ücret zammının belli olmasına sayılı zaman kaldı. Milyonlarca vatandaşın gözü 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak yeni asgari ücrette. Asgari ücret ne kadar olacak ve yeni asgari ücret neleri değiştirecek? Belirlenecek asgari ücretle birçok kalemde değişiklik olacak. A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş ve konuğu Sosyal Güvenlik Uzmanı Başuzmanı İsa Karakaş konuyla ilgili detayları aktardı.

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