Asgari ücrete ne kadar zam olacak? Başkan Erdoğan ile görüşen Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'dan flaş açıklama

Asgari ücrete zam olacak mı? Bu sorunun yanıt bulması için kritik bir görüşme gerçekleşti. Başkan Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı kabul etti. Başkan Erdoğan son dönemde yaptığı açıklamada vatandaşın alım gücünün yükseltilmesine dikkat çekmişti ve temmuz ayını işaret etmişti. Görüşme sonrası Ergün Atalay, önemli açıklamalarda bulundu ve "Güzel bir görüşme oldu. Kamuoyunun bildiklerini A'dan Z'ye anlatma imkanı bulduk. Cumhurbaşkanımız da bunlarla ilgili arkadaşlarımız çalışma yapıyor, önümüzdeki günlerde ilgili çalışmayı da kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi" ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı kabul etti.

Saat 18.05'te başlayan görüşme 20.00'de sona erdi.

Kritk kabul sonrası Ergün Atalay açıklamalarda bulundu.

"OLUMLU BİR GÖRÜŞME OLDU"

Atalay, "Güzel müspet bir görüşme oldu Cumhurbaşkanı 'ben her şeyin farkındayım' dedi. Bizim elimizdeki rakamlar onların elinde de var. Kamuoyunun bildiklerini A'dan Z'ye anlatma imkanı bulduk. Cumhurbaşkanımız da bunlarla ilgili arkadaşlarımız çalışma yapıyor, önümüzdeki günlerde ilgili çalışmayı da kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi" dedi.

Atalay "Her ay enflasyon rakamları açıklanıyor. Asgari ücret için Aralık'ı Ocak'ı beklemeyelim. Bununla ilgili biz Aralık ayı dışında asgari ücret tespit komisyonunu toplamadık. Ama şartlar öyle getirdi ki bırakın Aralık ayını Haziran ayında insanlar alım gücünü kaybetti. Önümüzdeki günlerde kamuoyuna müsbet bir haber verebiliriz bundan biz de memnun oluruz." ifadelerine yer verdi.

ASGARİ ÜCRETE ZAM OLACAK MI?

Asgari ücret 2022 yılbaşında yüzde 50,5 zamla 4 bin 253 liraya yükselmişti.

BAŞKAN ERDOĞAN, İLK SİNYALİ VERDİ

Başkan Erdoğan, "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz" demişti.