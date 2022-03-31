Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi?

Türkiye'de asgari ücrete yönelik açıklamalar gelmeye devam ederken Gazeteci Melik Yiğitel A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ile yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı. Diğer yandan Prof.Dr. İbrahim Güran Yumuşak asgari ücrette olası artışın sonuçlarına değindi. Peki asgari ücrete zam gelecek mi? İşte detaylar...