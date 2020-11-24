Son dakika haberi... Azerbaycan topraklarını 28 yıl önce işgal eden Ermenistan güçleri Kelbecer'de bir çocuğu kaçırmış çocuğun ninesinin Ermeni askerlere yalvarması yürekleri yakmıştı. A Haber ekibi o çocuğa ulaştı. Ninesi gözü önünde vurulan Zabil Seferov yaşadığı dehşeti A Haber'e anlattı. Detayları A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak aktardı.

Azerbaycan topraklarını 28 yıl önce işgal eden Ermenistan güçleri Kelbecer'de bir çocuğu kaçırmış çocuğun ninesinin Ermeni askerlere yalvarması yürekleri yakmıştı. A Haber ekibi o çocuğa ulaştı. Ninesi gözü önünde vurulan Zabil Seferov yaşadığı dehşeti A Haber'e anlattı. Detayları A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak aktardı.

GÖZLERİ ÖNÜNDE NENESİNİ ÖLDÜRDÜLER

Seferov, "Ben nenemin yanında büyümüştüm. Nenem bana 8 yıl bakmıştı. Ben nenemi bırakıp çıkmadım. 6 kişi kalmıştık. Ermenilere esir kalmasın diye Azerbaycanlı vatandaşlar kendilerini vurdular. Ben nenemle kaldım nenem orada yalvardı. Beni bindirdiler tanka ayırdılar bizi. Ben tanka bindikten sonra nenemi orada öldürdüler. Benim annemin anasıydı." ifadelerini kullandı.

YARALI KARDEŞLERİMİZE BEN BAKIYORDUM

Seferov, Ermeni askerlerin ellerindeyken yaşadıklarını anlatarak, "Ermeniler her gün 100'e yakın Azerbaycanlıyı getiriyordu. Bizim yaralı kardeşlerimize ben bakıyordum onlar bakmadı." dedi.

BENİ DERİNDEN SARSTI

Olaydan sonra derin üzüntüler yaşadığını belirten Seferov, "Beni ninem büyütmüştü öldürülmesi beni derinden sarstı." dedi.