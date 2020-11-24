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Arşivden çıkan Ermeni zulmü yürekleri sızlatmıştı! Dünyanın konuştuğu çocuğa A Haber ulaştı! Ninesini gözü önünde vurmuşlar

A Haber
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Giriş: 24.11.2020 14:47
Güncelleme:24.11.2020 15:00
Son dakika haberi... Azerbaycan topraklarını 28 yıl önce işgal eden Ermenistan güçleri Kelbecer'de bir çocuğu kaçırmış çocuğun ninesinin Ermeni askerlere yalvarması yürekleri yakmıştı. A Haber ekibi o çocuğa ulaştı. Ninesi gözü önünde vurulan Zabil Seferov yaşadığı dehşeti A Haber'e anlattı. Detayları A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak aktardı.

Azerbaycan topraklarını 28 yıl önce işgal eden Ermenistan güçleri Kelbecer'de bir çocuğu kaçırmış çocuğun ninesinin Ermeni askerlere yalvarması yürekleri yakmıştı. A Haber ekibi o çocuğa ulaştı. Ninesi gözü önünde vurulan Zabil Seferov yaşadığı dehşeti A Haber'e anlattı. Detayları A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak aktardı.

Arşivden çıkan Ermeni zulmü yürekleri sızlatmıştı! Dünyanın konuştuğu çocuğa A Haber ulaştı! Ninesini gözü önünde vurmuşlar ARŞİVDEN ÇIKAN ERMENİ ZULMÜ YÜREKLERİ SIZLATMIŞTI! DÜNYANIN KONUŞTUĞU ÇOCUĞA A HABER ULAŞTI! NİNESİNİ GÖZÜ ÖNÜNDE VURMUŞLAR

GÖZLERİ ÖNÜNDE NENESİNİ ÖLDÜRDÜLER

Seferov, "Ben nenemin yanında büyümüştüm. Nenem bana 8 yıl bakmıştı. Ben nenemi bırakıp çıkmadım. 6 kişi kalmıştık. Ermenilere esir kalmasın diye Azerbaycanlı vatandaşlar kendilerini vurdular. Ben nenemle kaldım nenem orada yalvardı. Beni bindirdiler tanka ayırdılar bizi. Ben tanka bindikten sonra nenemi orada öldürdüler. Benim annemin anasıydı." ifadelerini kullandı.

YARALI KARDEŞLERİMİZE BEN BAKIYORDUM

Seferov, Ermeni askerlerin ellerindeyken yaşadıklarını anlatarak, "Ermeniler her gün 100'e yakın Azerbaycanlıyı getiriyordu. Bizim yaralı kardeşlerimize ben bakıyordum onlar bakmadı." dedi.

BENİ DERİNDEN SARSTI

Olaydan sonra derin üzüntüler yaşadığını belirten Seferov, "Beni ninem büyütmüştü öldürülmesi beni derinden sarstı." dedi.

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