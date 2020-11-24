24 Kasım 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Arşivden çıkan Ermeni zulmü yürekleri sızlatmıştı! Dünyanın konuştuğu çocuğa A Haber ulaştı! Ninesini gözü önünde vurmuşlar

Arşivden çıkan Ermeni zulmü yürekleri sızlatmıştı! Dünyanın konuştuğu çocuğa A Haber ulaştı! Ninesini gözü önünde vurmuşlar

Son dakika haberi... topraklarını 28 yıl önce işgal eden güçleri Kelbecer'de bir çocuğu kaçırmış çocuğun ninesinin Ermeni askerlere yalvarması yürekleri yakmıştı. A Haber ekibi o çocuğa ulaştı. Ninesi gözü önünde vurulan yaşadığı dehşeti A Haber'e anlattı. A Haber yurt haberler müdürü aktardı.

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 24.11.2020
ABONE OL
Arşivden çıkan Ermeni zulmü yürekleri sızlatmıştı! Dünyanın konuştuğu çocuğa A Haber ulaştı! Ninesini gözü önünde vurmuşlar

Azerbaycan topraklarını 28 yıl önce işgal eden Ermenistan güçleri Kelbecer'de bir çocuğu kaçırmış çocuğun ninesinin Ermeni askerlere yalvarması yürekleri yakmıştı.

Arşivden çıkan Ermeni zulmü yürekleri sızlatmıştı! Dünyanın konuştuğu çocuğa A Haber ulaştı! Ninesini gözü önünde vurmuşlar

A HABER EKİBİ O ÇOCUĞA ULAŞTI

A Haber ekibi o çocuğa ulaştı. Ninesi gözü önünde vurulan Zabil Seferov yaşadığı dehşeti A Haber'e anlattı. Detayları A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak aktardı.

Arşivden çıkan Ermeni zulmü yürekleri sızlatmıştı! Dünyanın konuştuğu çocuğa A Haber ulaştı! Ninesini gözü önünde vurmuşlar

ERMENİLERE ESİR DÜŞMEMEK İÇİN KENDİLERİNİ VURDULAR

Seferov, "Ben nenemin yanında büyümüştüm. Nenem bana 8 yıl bakmıştı. Ben nenemi bırakıp çıkmadım. 6 kişi kalmıştık. Ermenilere esir kalmasın diye Azerbaycanlı vatandaşlar kendilerini vurdular." dedi.

Arşivden çıkan Ermeni zulmü yürekleri sızlatmıştı! Dünyanın konuştuğu çocuğa A Haber ulaştı! Ninesini gözü önünde vurmuşlar

GÖZLERİ ÖNÜNDE NENESİNİ ÖLDÜRDÜLER

Seferov, "Ben nenemle kaldım nenem orada yalvardı. Beni bindirdiler tanka ayırdılar bizi. Ben tanka bindikten sonra nenemi orada öldürdüler. Benim annemin anasıydı." ifadelerini kullandı.

Arşivden çıkan Ermeni zulmü yürekleri sızlatmıştı! Dünyanın konuştuğu çocuğa A Haber ulaştı! Ninesini gözü önünde vurmuşlar

YARALI KARDEŞLERİMİZE BEN BAKIYORDUM

Seferov, Ermeni askerlerin ellerindeyken yaşadıklarını anlatarak "Ermeniler her gün 100'e yakın Azerbaycanlıyı getiriyordu. Bizim yaralı kardeşlerimize ben bakıyordum onlar bakmadı." şeklinde konuştu.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Arşivden çıkan Ermeni zulmü yürekleri sızlatmıştı! Dünyanın konuştuğu çocuğa A Haber ulaştı! Ninesini gözü önünde vurmuşlar

BENİ DERİNDEN SARSTI

Olaydan sonra derin üzüntüler yaşadığını belirten Seferov: Beni ninem büyütmüştü öldürülmesi beni derinden sarstı.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA