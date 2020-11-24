GÖZLERİ ÖNÜNDE NENESİNİ ÖLDÜRDÜLER

Seferov, "Ben nenemle kaldım nenem orada yalvardı. Beni bindirdiler tanka ayırdılar bizi. Ben tanka bindikten sonra nenemi orada öldürdüler. Benim annemin anasıydı." ifadelerini kullandı.