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Arnavutluk'tan "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına 1 milyon euro

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Giriş: 16.02.2023 01:55
Türkiye'de milyonlarca vatandaşın katılım sağladığı ve depremzedeler için rekor bağışın toplandığı ''Türkiye Tek Yürek'' yardım kampanyasına Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da katıldı. Rama yaptığı açıklamada Arnavutluk halkı adına 1 milyon avro bağışladıklarını açıklarken "Erdoğan'ın 2019 depreminde bizler için yaptığını unutmadık." ifadelerini kullandı.
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