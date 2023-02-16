Arnavutluk'tan "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına 1 milyon euro

Türkiye'de milyonlarca vatandaşın katılım sağladığı ve depremzedeler için rekor bağışın toplandığı ''Türkiye Tek Yürek'' yardım kampanyasına Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da katıldı. Rama yaptığı açıklamada Arnavutluk halkı adına 1 milyon avro bağışladıklarını açıklarken "Erdoğan'ın 2019 depreminde bizler için yaptığını unutmadık." ifadelerini kullandı.