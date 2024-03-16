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Arda Güler'in orta sahadan yolladığı füze direğe takıldı! Ancelotti: Girip girmemesi önemli değil, bizim için o şut bir gol

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Giriş: 16.03.2024 22:23
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) 29. haftasında Real Madrid, deplasmanda Osasuna'yı 4-2 mağlup etti. Karşılaşmanın yıldızı Vinicius'un yerine 85. dakikada oyuna dahil olan Arda Güler'in 90+3. dakikada uzaklardan şutunda top direkten döndü. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, milli yıldızın şutu hakkında, "Bizim için o şut gol." dedi. Öte yandan yıldız futbolcu Vinicius Junior, Arda Güler hakkında övgü dolu sözler kullandı.
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