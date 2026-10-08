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Arama kurtarma uzmanından korkutan uyarı! Maltepe'de çöken bina için alarm: "Ayakta kalan katlar da yıkılabilir"
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Arama kurtarma uzmanından korkutan uyarı! Maltepe'de çöken bina için alarm: "Ayakta kalan katlar da yıkılabilir"

İstanbul Maltepe'de alt katları çöken binada arama kurtarma çalışmaları sürerken, ayakta kalan 4 kat için de kritik uyarı geldi. Arama Kurtarma Uzmanı Murat Uzan, binanın ön cephesindeki dışa doğru bombenin kolon ve kirişlerde ağır hasara işaret ettiğini belirterek kalan bölümün de çökme riski taşıdığını söyledi. Uzan, alt katlardaki olası kolon müdahaleleri, eski yapı malzemeleri ve zincirleme çökme ihtimaline dikkat çekti.

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