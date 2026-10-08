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Maltepe'de çöken binada can pazarı: Enkaz altındaki bir kişiyle temas kuruldu
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Maltepe'de çöken binada can pazarı: Enkaz altındaki bir kişiyle temas kuruldu

İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın alt katlarının çökmesinin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ekipler, enkaz altında bir kişiyle temas kurulduğunu değerlendirirken, vatandaşın kurtarılması için çalışmalar yoğunlaştırıldı. Çöken bölümde yatak, kalorifer peteği ve ev eşyalarına ulaşılırken, yakınlarından haber alamayan ailelerin endişeli bekleyişi devam ediyor. Enkaz altında kaç kişinin bulunduğuna ilişkin resmi açıklama henüz yapılmadı. A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci, olay yerindeki son durumu aktardı.

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