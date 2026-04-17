Antalya’da diplomasi zirvesi! A Haber bölgede nöbette

Antalya’da düzenlenen Diplomasi Forumu, dünya liderlerini aynı çatı altında buluştururken küresel dengelerin konuşulduğu kritik bir platforma dönüştü. A Haber Muhabiri Kübra Bal, zirvede 150’den fazla ülkenin temsil edildiğini ve binlerce katılımcının yer aldığını aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gerçekleştirdiği yoğun diplomasi trafiği, özellikle bölgesel barış ve güvenlik başlıklarında dikkat çekti. Kübra Bal, forumun yalnızca bir buluşma değil, aynı zamanda uluslararası iş birliği ve çözüm arayışlarının merkezi haline geldiğini vurguladı.