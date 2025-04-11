11 Nisan 2025, Cuma
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Antalya Diplomasi Forum | Başkan Erdoğan: Tüm mazlumları selamlıyorum! Dünya 5'ten büyüktür!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diploması Forumu'nda gündeme dair yaptığı açıklamalarda, “Savaşların, çatışmaların ve ölümlerin acısını yüreklerinde taşıyan tüm mazlumları ülkem ve milletim adına selamlıyorum. Dünya 5'ten büyüktür. Uluslararası toplum vicdanlı politika üretemiyor.” dedi.