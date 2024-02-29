Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü A Haber'de: Antalya'nın altın çağı başlıyor

AK Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan tütüncü, bugün proje tanıtım toplantısı yapacak. Tütüncü, A Haber muhabiri Hakan Gürkan'ın sorularını yanıtladı. Tütüncü, “Antalya’nın altın çağı başlıyor. Bu mottoyla yola çıktık. Antalya’nın ötelenmiş ertelenmiş birikmiş birçok sorunu var. Antalya’ya inşallah harika bir 5 yıl yaşatacağız. Bütün dünya Antalya’yı hayranlıkla izleyecek.” dedi. Tütüncü, bugün projelerin tanıtımını yapacaklarını söyledi.

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