Cumhur İttifakı Bursa Başkan Adayı Alinur Aktaş A Haber’de açıkladı: Emeklilere 1.500 TL’lik alışveriş desteği

BURSA'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI

Biz bundan sonra asla kötü bina yapmamalıyız. Zeminimizi tanımalıyız. Ama bunun yanında da mevcut bina stoğumuzla alakalı yenilemeleri de bir taraftan peyderpey yapmak zorundayız. Bunu konuşmak zorundayız.

Bursa Büyükşehir Belediyesi bunu yapıyor. Biz bunu geçen sene konuşmaya başlamadık.

Yeni dönemle alakalı 100 bin konut dönüşümünden bahsediyoruz.

16 bin sosyal konut tanımlayacağız bu dönemde. 100 bin konutun da dönüşümünü yapacağız.