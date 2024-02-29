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Cumhur İttifakı Bursa Başkan Adayı Alinur Aktaş A Haber’de açıkladı: Emeklilere 1.500 TL'lik alışveriş desteği

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Giriş Tarihi: 29.02.2024 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024
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Cumhur İttifakı Bursa Başkan Adayı Alinur Aktaş A Haber’de açıkladı: Emeklilere 1.500 TL’lik alışveriş desteği

Bursa'da bugüne kadar hangi hizmetler yapıldı? Kentsel dönüşümde son durum ne? Yeni projeler neler? Cumhur İttifakı Bursa Başkan Adayı Alinur Aktaş, A Haber canlı yayınında Erkan Tan'ın sorularını yanıtladı.

Cumhur İttifakı Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş, A Haber canlı yayınında Erkan Tan'ın sorularını yanıtladı.

2019 yılından bu yana Bursa'ya hizmet veren Aktaş'ın yeni dönem için vaatleri neler? Yerel seçim çalışmalarında son durum ne?

İşte o açıklamalardan satır başları;

Artık 30 günümüz var. Biz Allah'a şükürler olsun yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatma noktasında güçlü bir iktidarız. Güçlü bir ittifakız.

Ama birileri yapmadıklarını algıyla anlatmaya çalışıyorlar. Bursa'da yaptığımız gerçekten güzel işler var.

"BELEDİYECİLİKTE DUAYEN İSİMLE BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ""

Biz belediyecilikte duayen olmuş bir isimle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız her ay başkanlar toplantısında üzerine büyük bir vurguya bu konuya işaret eder belediyecilik sadece Ankara'dan gelen parayla idare etme işi değildir. Son yıllarda maalesef CHP'li belediyelerin yaptığı bir uygulama bu da.

CHP VE KENTSEL DÖNÜŞÜM: KONUŞMUYORLAR BİLE!

Belediye yol, ulaşım, altyapı, kentsel dönüşüm, depremin bu kadar konuşulduğu bir ülkede birinci derecede deprem bölgesi olan bir ülkede İstanbul gibi Bursa gibi Ankara gibi İzmir gibi yapı stoğunun çok fazla olduğu şehirlerde kentsel dönüşüm yapmadan, Google'a girin CHP ve kentsel dönüşüm yazın hiç kentsel dönüşüm yapan bir CHP'li belediye gördünüz mü? Yok. Çünkü mayınlı bir alan açıkçası.

3 tane CHP'li belediye var bizde de ilçe belediyesi kentsel dönüşümü yapmayı bırakın konuşmuyorlar bile.

Mesela benim rakibim 20 yıl ilçe belediye başkanlığı yapmış bir belediye başkanı kentsel dönüşüm yapacağız diyor. İyi de 20 yıl belediye başkanlığı yaptın kaç tane kentsel dönüşüm yaptın? Bir tane bile yapmadın.

BURSA'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI

Biz bundan sonra asla kötü bina yapmamalıyız. Zeminimizi tanımalıyız. Ama bunun yanında da mevcut bina stoğumuzla alakalı yenilemeleri de bir taraftan peyderpey yapmak zorundayız. Bunu konuşmak zorundayız.

Bursa Büyükşehir Belediyesi bunu yapıyor. Biz bunu geçen sene konuşmaya başlamadık.

Yeni dönemle alakalı 100 bin konut dönüşümünden bahsediyoruz.

16 bin sosyal konut tanımlayacağız bu dönemde. 100 bin konutun da dönüşümünü yapacağız.

SOSYAL DESTEKLER

Özellikle meslek lisesi ve üniversite öğrencilerine bursa desteğimiz 10 bin öğrenci bu devam ederken bunun yanında emekli vatandaşlarımızla alakalı ve bu manada sosyal desteğe ihtiyacı olan vatandaşlarımızla alakalı şehirdeki mahalle bakkallarını kullanmak kaydıyla bakkal destek çeklerimiz Ramazan'a yönelik yine kırtasiye destek çeklerimiz ve bir de emeklilere yönelik 1.500 TL'lik olmak kaydıyla istediği ürünü gidip alışveriş olarak yapma imkanına sahip. Bunların 500 milyonluk protokolünü de dün akşam gerçekleştirdik. Ramazan öncesi dağıtımlarına başlayacağız.

Aktaş A Haber’de açıkladı: Emeklilere 1.500 TL’lik... AKTAŞ A HABER'DE AÇIKLADI: EMEKLİLERE 1.500 TL'LİK...

16 ilçemiz var Cumhur İttifakı 17-0

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