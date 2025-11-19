Anne ve oğlunun sır ölümü! Eski enişteye neden elektronik kelepçe takıldı?

Kastamonu’da kayıp olarak aranan anne ile oğlunun sır ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor. Aile içi cinayet şüphesi güçlenirken, eski enişteye elektronik kelepçe takılması dikkat çekti. Olayla ilgili yeni delillere ulaşıldığı öğrenilirken, detayları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan canlı yayında aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN