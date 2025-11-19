19 Kasım 2025, Çarşamba

Anne ve oğlunun sır ölümü! Eski enişteye neden elektronik kelepçe takıldı?

Giriş: 19.11.2025 10:09
Kastamonu’da kayıp olarak aranan anne ile oğlunun sır ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor. Aile içi cinayet şüphesi güçlenirken, eski enişteye elektronik kelepçe takılması dikkat çekti. Olayla ilgili yeni delillere ulaşıldığı öğrenilirken, detayları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan canlı yayında aktardı.
