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Ankara'ya yeni kültür merkezi! Başkan Erdoğan'dan açılış töreninde LGBT lobilerine net mesaj: Oyunlarını boşa çıkaracağız

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Giriş: 12.03.2024 15:07
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi Açılış Programı'nda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, açılış töreninde Mehmet Akif Ersoy vurgusu yaparak "Kendilerini yetiştirecek evlatlarımızın her biri geleceğin Mehmet Akif adayları olacaktır." dedi. LGBT lobilerine de tepki gösteren Erdoğan, "Küresel sapkın akımların etkisini boşa çıkaracağız." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan’dan LGBT lobilerine net mesaj
Başkan Erdoğan'dan LGBT lobilerine net mesaj
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