Ankara'nın gündeminde ne var? AK Parti'de değişim dönemi

AK Parti MYK bugün toplanıyor. Toplantıda 2'si büyükşehir 5 il başkanının değişmesi bekleniyor. Köpek sorunu ve siyasette normalleşme konuları masada olacak. Milyonlarca emeklinin gözü bu toplantıda olacak. Detayları A Haber Ankara editörü Arzu Fidanverdi aktardı.oplanıyor. Toplantıda 2'si büyükşehir 5 il başkanının değişmesi bekleniyor. Köpek sorunu ve siyasette normalleşme konuları masada olacak. Milyonlarca emeklinin gözü bu toplantıda olacak. Detayları A Haber Ankara editörü Arzu Fidanverdi aktardı.

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