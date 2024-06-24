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Ankara'nın gündeminde ne var? AK Parti'de değişim dönemi

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 24.06.2024 09:16
AK Parti MYK bugün toplanıyor. Toplantıda 2'si büyükşehir 5 il başkanının değişmesi bekleniyor. Köpek sorunu ve siyasette normalleşme konuları masada olacak. Milyonlarca emeklinin gözü bu toplantıda olacak. Detayları A Haber Ankara editörü Arzu Fidanverdi aktardı.oplanıyor. Toplantıda 2'si büyükşehir 5 il başkanının değişmesi bekleniyor. Köpek sorunu ve siyasette normalleşme konuları masada olacak. Milyonlarca emeklinin gözü bu toplantıda olacak. Detayları A Haber Ankara editörü Arzu Fidanverdi aktardı.
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