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Ankara’da trafik çilesi arttı! Büyükşehir kavşak çalışması aylardır bitmedi

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Giriş: 30.04.2022 16:39
Ankara'da trafik sıkışıklığı çileye dönüştü. Ankara Büyükşehir Belediyesi kentin en yoğun noktalarından biri olan Turan Güneş Bulvarı'ndaki köprülü kavşak çalışmasını aylardır bitiremedi. Mevcut sıkışıklığın üzerine bayram yoğunluğu da eklenince sürücüler zor anlar yaşadı. Eleştirilerin hedefinde plansızlık ve zamanlama hatası vardı.
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