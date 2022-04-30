30 Nisan 2022, Cumartesi
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Ankara’da trafik çilesi arttı! Büyükşehir kavşak çalışması aylardır bitmedi
Ankara'da trafik sıkışıklığı çileye dönüştü. Ankara Büyükşehir Belediyesi kentin en yoğun noktalarından biri olan Turan Güneş Bulvarı'ndaki köprülü kavşak çalışmasını aylardır bitiremedi. Mevcut sıkışıklığın üzerine bayram yoğunluğu da eklenince sürücüler zor anlar yaşadı. Eleştirilerin hedefinde plansızlık ve zamanlama hatası vardı.