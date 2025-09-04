Ankara’da ’Terörsüz Türkiye’ zirvesi! Bahçeli, Erdoğan’ı kapıda karşıladı

04 Eylül 2025, Perşembe

Giriş: 04.09.2025 21:26
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi konutunda ziyaret etti. Görüşmede, masadaki en önemli başlık Terörsüz Türkiye süreci oldu. Meclis’te kurulan komisyonun çalışmaları ve bundan sonraki atılacak adımlar kapsamlı şekilde ele alındı. Erdoğan, dün akşam ise Külliye’de düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası açılış programında kürsüye çıktı. Konuşmasında, Gazze’ye yönelik işgal planlarıyla gündeme gelen İsrail’i hedef aldı ve “Netanyahu denilen gaddarın kıyımına asla seyirci kalamayız” ifadelerini kullandı.
